У ніч проти п'ятниці сили протиповітряної оборони збили та подавили 110 із 155 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

"У ніч на 27 листопада (з 18:00 26 листопада) противник атакував 155 ударними БпЛА типу Shahed (83 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними військових, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed (51 із них – реактивний), "Гербера" та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У відомстві зазначили, що атака триває, оскільки в повітряному просторі залишаються декілька ворожих безпілотників.