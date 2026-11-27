Одна людина загинула внаслідок вечірньої та нічної атаки російських реактивних безпілотників на Кривий Ріг, пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури, склад, житлові будинки, бізнес та АЗС, повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Ввечері та вночі ворог знову атакував наше місто реактивними БпЛА. На жаль, загинула одна людина... Внаслідок ударів пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури, складська будівля, вибиті вікна у декількох житлових будинках, об'єктах бізнесу, АЗС", – написав він у п'ятницю вранці.

За його словами, інших обстрілів у Криворізькому районі не зафіксовано, усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи в місті працюють.

Крім того, у Нікопольському районі російські війська атакували Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Покровську громади. Унаслідок ударів поранено чоловіків 45 та 55 років, пошкоджено підприємство та багатоквартирний будинок.