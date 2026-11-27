Одна людина загинула та двоє чоловіків дістали поранення внаслідок російських атак безпілотниками на п'ять районів Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Криворізький район. У Кривому Розі загинула людина... Ворог атакував місто дронами. Сталися пожежі, пошкоджене аграрне підприємство та інфраструктура. Нікопольський район. У Марганці поранено двох чоловіків. Ворог атакував FPV-дронами Нікополь, Марганець, Мирівську та Покровську сільську громади. Сталася пожежа, пошкоджено підприємство, багатоповерхівка та приватний будинок", – написав він у Телеграмі у п'ятницю вранці.

За його даними, у Синельниківському районі російські війська атакували дронами Раївську, Васильківську та Миколаївську громади, де сталися пожежі: у Раївській громаді пошкоджено аграрне підприємство, у Миколаївській – інфраструктуру, а у Васильківській горів мікроавтобус.

Крім того, внаслідок атак безпілотників виникли пожежі та пошкоджено інфраструктуру у Кам'янському та Богданівській громаді Павлоградського району.