Одна людина загинула та ще шестеро дістали поранення протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів п'яти населених пунктів Херсонської міської територіальної громади, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Садове, Антонівка, Комишани та Зимівник. Зокрема, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, шестеро – дістали поранення", – написав він у п'ятницю вранці у Телеграм.