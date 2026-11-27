24 держави-члени Європейського Союзу підтримали пропозицію Європейської комісії щодо надання Україні додаткового кредиту обсягом 45 млрд євро у 2027 році, водночас лідерам ЄС не вдалося досягти згоди щодо довгострокового бюджету блоку на 2028-2034 роки, повідомили президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками позачергового саміту ЄС у Брюсселі.

"Ми також обговорили пропозицію Комісії щодо додаткового кредиту для України. 24 держави-члени підтримали цю пропозицію. Одна з них, Болгарія, братиме участь лише у невійськовому компоненті з фокусом на регіони, де проживає її національна меншина. Ми повернемося до цього питання у грудні", – заявив Кошта на пресконференції у четвер ввечері.

Своєю чергою фон дер Ляєн наголосила, що стратегія ЄС полягає в тому, щоб забезпечити Україну всіма необхідними засобами для ведення переговорів із позиції сили, і починається це з передбачуваної фінансової та військової підтримки.

"Тому минулого тижня ми запропонували інструмент скоординованої підтримки України. Він забезпечить 45 млрд євро у 2027 році. Я була рада бачити широку підтримку нашої пропозиції... Тепер слово за Радою, щоб фіналізувати роботу, і ми, звісно, будемо підтримувати цей процес на кожному кроці та гарантуватимемо подальше зміцнення України заради власної безпеки Європи", – зазначила президентка Єврокомісії.

Головним питанням порядку денного саміту стало обговорення багаторічного бюджету ЄС на 2028-2034 роки. Кошта запропонував лідерам зосередитися на трьох ключових аспектах: загальному обсязі бюджету, розподілі ресурсів між пріоритетами та збалансованому пакеті нових власних ресурсів. За його словами, попри роботу на пленарних засіданнях і в робочих групах, угоди досягти не вдалося.

"Щодо загального обсягу бюджету, деякі держави-члени просили про подальше скорочення. Більшість виступили проти подальших скорочень, а деякі навіть запропонували скасувати частину попередніх скорочень, особливо у політиці згуртованості. Щодо розподілу між різними пріоритетами, переважна більшість держав-членів закликали не зменшувати фінансування сільського господарства та політики згуртованості", – повідомив президент Євроради.

Фон дер Ляєн зауважила, що попередні два варіанти переговорного пакета вже передбачали суттєві скорочення, і закликала залишатися вірними колективно узгодженим пріоритетам. Водночас вона відзначила прогрес у питанні нових власних ресурсів бюджету, зокрема широку підтримку податку на цифрові послуги, що відкриває хороші перспективи для формування нового пакета доходів.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо боргового навантаження програми відновлення після пандемії NextGenerationEU обсягом 850 млрд євро, яке в наступні сім років потребуватиме значних виплат за відсотками, фон дер Ляєн назвала цю програму великим успіхом. За її словами, вона дозволила уникнути глибокого економічного спаду та забезпечила швидке відновлення, а обслуговування кредитів буде врегульовано в новому бюджеті. Кошта додав, що ще під час затвердження NextGenerationEU було вирішено погашати ці кошти за рахунок нових власних ресурсів, зокрема цифрового збору та механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM), щодо якого в Раді вже є широкий консенсус.

Коментуючи критику щодо відсутності консенсусу, відмови частини країн від участі в другому раунді малих робочих груп та публічних закликів окремих держав скоротити бюджет ще на 250 млрд євро, Кошта назвав зустріч необхідним етапом переговорного процесу.

"Це переговорний процес, і цілком нормально, що різні сторони окреслюють свої стартові позиції та захищають національні інтереси... Усі розуміють, що ми не можемо підвести Європу і маємо отримати новий бюджет із 1 січня 2028 року. Для цього потрібно досягти фінальної угоди до кінця цього року. У будь-якому разі нам потрібна одностайність для затвердження нового бюджету", – підкреслив він, додавши, що дискусії допомогли окреслити параметри можливого компромісу в грудні.

Крім того, учасники саміту обговорили економічні перспективи Європи та подякували за роботу президентці Європейського центрального банку Крістін Лагард, для якої це засідання стало останнім на посаді. Європейська рада також вирішила розпочати консультації з Європарламентом і Радою керуючих ЄЦБ щодо призначення Пабло Ернандеса де Коса новим президентом ЄЦБ, а також Лоранс Бун і Маркуса Бруннермаєра членами виконавчої ради банку. Остаточне рішення щодо цих призначень планується ухвалити на грудневому саміті.