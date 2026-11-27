У ніч проти п'ятниці збройні сили Російської Федерації завдали комбінованого удару по Ізюму на Харківщині із застосуванням БпЛА і РСЗВ, є постраждалі, повідомила міська військова адміністрація.

"На даний час відомо про 6 постраждалих осіб , їм надана необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні МВА у Телеграм.

У ніч із четверга на п'ятницю , ворог завдав комбінованого удару по місту Ізюм.

Внаслідок обстрілу в районі ІПЗ пошкоджено декілька багатоквартирних житлових будинків, адміністративні будівлі, споруда комунального підприємства, кілька автомобілів, виникала пожежа. Окрім того, спалахнула господарча споруда, пошкоджено приватні будинки в районі залізничного ринку, зафіксовано влучання в багатоквартирний житловий будинок в південній частині міста, виникла пожежа.