27 листопада відзначають День захисту черепах, День шпильок та голок, Міжнародний день системного інженера, Чорна п’ятниця.

В Україні - День логіста, День заснування Національної Академії Наук України.

Православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Якова Персіянина; святого преподобного Палладія.

День 1740 Російська агресія - Day 1740 Russian aggression

День захисту черепах

День захисту черепах, дослівно це День усиновлення черепах, що відзначається щорічно 27 листопада, створений для нагадування про багату спадщину та непросте існування однієї з найдавніших істот на Землі.

День шпильок та голок

День шпильок і голок, який відзначається щорічно 27 листопада, має подвійне значення. Це день пам'яті історичного пролетарського бродвейського мюзиклу, а також нагадування про поширені фізичні відчуття, відомі як "поколювання".

День логіста

В останню п’ятницю листопада Україна відзначає День логіста.

Логістика – це ефективне планування, реалізація та контроль переміщення й зберігання різноманітних товарів від пункту відправлення до місця призначення. Логісти – майстри якісного перевезення з мінімальними затратами. За будь-яких обставин логіст доставить товар чітко у зазначений термін.

День заснування Національної Академії Наук України

27 листопада Україна святкує День заснування Національної Академії Наук (НАНУ).

Засновником Національної Академії Наук України був гетьман Скоропадський, створення відбулося 27 листопада 1918 року під час установчих зборів. Першим президентом НАНУ став Володимир Вернадський – вчений-геолог та геохімік.

У часи Другої світової війни академія проводила успішну роботу над ядерними реакціями, технологіями автоматичного зварювання корпусів артилерійських систем, авіабомб і танків, створенням ліків і методів лікування. Завдяки Інституту електротехніки при академії Європа побачила першу універсальну лічильну електронну машину, а весь світ – перші експерименти з дистанційного управління технологічними процесами.

Наразі Національна Академія Наук України є вищою науковою організацією країни та найоб’ємнішим центром наукових робіт. На міжнародній арені НАНУ представляє нашу країну у 40 міжнародних організаціях, академія активно розвиває стосунки з Європейським Союзом. В Україні ж часто проводиться публічна демонстрація наукових розробок на виставках.

Національна Академія Наук України – одна з найстаріших на пострадянському просторі.

Міжнародний день системного інженера

В останню п’ятницю листопада відзначається Міжнародний день системного інженера.

Системний інженер - це спеціаліст, який не лише встановлює внутрішні мережі комп’ютерного обладнання, але й допомагає співробітникам правильно використовувати програмне забезпечення.

Низька кваліфікація системного інженера може призвести до втрати цінних даних компанії або до матеріальних збитків. Тому спеціаліст повинен добре знати локальні мережі та конкретні програми, які забезпечать безперебійну роботу фірми.

До обов’язків системних інженерів входить також налаштування та обслуговування антивірусного та програмного забезпечення, контроль помилок у роботі комп’ютерних програм та їх швидке усунення, пошук способів оптимізації витрат. Нерідко спеціалісти самостійно ремонтують оргтехніку та ПК.

Робота у цій сфері потребує математичного складу розуму, доповненого вищою технічною освітою й розвиненими комунікаційними даними.

Чорна п’ятниця

Чорна п’ятниця відома у всьому світі як день шалених знижок напередодні різдвяних свят. Походить зі Сполучених Штатів Америки та є наступним днем після загальнонаціонального свята – Дня подяки. Ще вночі покупці шикуються у довжелезні черги до магазинів по всій країні, щоб скористатися найбільшими в сезоні святковими знижками. Чорною називають п’ятницю після Дня подяки, який у США припадає на четвертий четвер листопада.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Івана Герасимовича (1876–1942), українського публіциста, редактора, педагога, освітнього та громадського діяча, сотника УГА (Німеччина);

150 років від дня народження Михайла Русова (1876-1909), політичного діяча, публіциста;

135 років від дня народження Теодора (Федора) Микитовича Гуменюка (1891–1978), українського адвоката, публіциста, мецената, громадського діяча, одного із засновників Союзу українців-самостійників, Товариства сприяння УНР, голови торонтського відділу КУК, співзасновника "Видавничої фундації ім. Івана та Теодора Гуменюків", де було надруковано англомовну "Історію України" Д. Дорошенка (Канада); за іншими даними народився 21.11.1891 р.;

125 років від дня народження Михайла Ореста [Михайло Костьович Зеров] (1901–1963), українського поета, перекладача, філософа, педагога, засновника й керівника Інституту літератури в Мюнхені, брата відомого літературознавця, поета, перекладача Миколи Зерова (Німеччина);

120 років від дня народження Ріти Бумі-Папи (1906–1984), грецької поетеси, письменниці, перекладачки, зокрема й творів Т. Шевченка, учасниці руху опору;

120 років від дня народження Сулеймана Рустама (Рустам-заде Сулейман Алі-Аббас огли) (1906–1989), азербайджанського письменника, перекладача, зокрема творів Т. Шевченка, громадського діяча, який неодноразово відвідував Україну та вшанував пам'ять Т. Шевченка;

100 років від дня народження Олеся (Олександра) Павловича Бердника (1926–2003), українського письменника, одного із засновників науково-фантастичного жанру в українській літературі, публіциста, філософа, мислителя, богослова, правозахисника, дисидента, громадсько-політичного діяча, члена-засновника УГГ; офіційно народився 25.12.1927 р.

Ще цього дня:

1893 - У Львові відбувається прем’єра п’єси Івана Франка "Украдене щастя";

1895 - Альфред Нобель підписує заповіт, в якому віддає все своє майно фонду Нобелівської премії;

1918 - Відбулося перше установче Спільне засідання Української Академії Наук;

1992 - У Відні пожежа охопила палац Гофбург. Від вогню постраждали два гобелени XVIII століття, Великий та Малий зали, де в 1814-15 роках проходили засідання Віденського конгресу, але пожежникам вдалося врятувати палац;

2004 - Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнала результати повторного голосування на виборах Президента 21.11.2004 такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу і є недійсними. За прийняття такого рішення проголосувало 323 депутати.

Церковне свято

Святий великомученик Яків Персіянин — християнський святий, пам'ять якого вшановується 27 листопада. Він був знатного роду, але зрікся віри під тиском язичницького царя, за що пізніше щиро покаявся. Через це його катували та стратили, а святий Яків у муках викупив свій гріх і загинув, прославляючи Бога.

Святий преподобний Палладій, Палладій Єленопольський, який вшановується церквою 27 листопада, був єпископом, відомий своїм твором "Лавсаїк" — збірником житій єгипетських подвижників, а також брав участь у боротьбі з аріанством та захищав святого Іоанна Златоуста.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Олексій, Роман, Сергій.

З прикмет цього дня:

Іній вранці віщує добрий урожай вівса, дим, що стелиться донизу – потепління, а якщо ліс шумить – чекайте відлиги. Також існує повір'я, що якщо в цей день сонце світить яскраво, то наступний рік буде неврожайним.

27 листопада не можна сваритися, лихословити та сперечатися, оскільки це може зіпсувати стосунки. Також забороняється займатися рукоділлям (шити, в'язати), рибалити, використовувати гострі предмети та впускати в дім незнайомих людей.

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