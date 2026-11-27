Відмова від підтримки України може поставити під загрозу безпеку Франції та всієї Європи в коротко- або середньостроковій перспективі, заявив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції в Брюсселі у четвер під час позачергового саміту ЄС, присвяченого бюджету.

"Якби ми відмовилися від України, то поставили б під загрозу нашу безпеку в коротко- або середньостроковій перспективі", – наголосив він, закликавши не створювати "сумнівів і плутанини" щодо допомоги Києву.

За словами Макрона, допомога Європейського Союзу є критично важливою, особливо з огляду на можливе згортання підтримки з боку США. Він підкреслив, що українці борються не лише за власний суверенітет, а й стоять на першій лінії європейської безпеки.

"Боротьба українців – це і наша боротьба. Це боротьба за безпеку Європи, бо мішенню Володимира Путіна є Європейський Союз і НАТО", – зазначив президент Франції.

Він додав, що Європа об'єднана навколо України, закликав уникати "наївності" та "безвідповідальності", а також нагадав, що Франція не є країною, яка виділила на допомогу Україні найбільшу частку свого бюджету.

"Як президент Франції можу вам сказати: те, що відбувається в Україні, – це питання безпеки всіх французів", – заявив Макрон.

Як зазначається, ця заява пролунала після того, як напередодні кандидат у президенти Франції, олімпійський чемпіон із дзюдо Теді Рінер поставив під сумнів допомогу Україні, заявивши, що "це не наша війна", і висловивши думку, що підтримка Києва відбувається за рахунок інших статей фінансування. Президентські вибори у Франції відбудуться у 2027 році.

Джерело: https://www.youtube.com/live/asHZjLG1N-w?si=tcUfj0xKGv83kAhu