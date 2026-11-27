Дніпропетровській області у п'ятницю спрямують ще сім потужних дизельних генераторів для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури, а уряд опрацює виділення коштів обласній військовій адміністрації на закупівлю дизельного пального, повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Провели засідання Штабу за участі керівництва Дніпровської ОВА та м. Дніпра. Ключове питання – ситуація з електропостачанням регіону. Через прицільні російські атаки по ключових підстанціях та розподільних мережах є пошкодження та обмеження електропостачання. Енергетики та аварійні бригади цілодобово працюють над поверненням світла в домівки, проте ворог завдає повторних ударів, щоб унеможливити заживлення", – написав він у Телеграмі у четвер ввечері.

За словами Шмигаля, учасники засідання заслухали керівництво НЕК "Укренерго" та регіональних енергокомпаній щодо стану мереж, відновлення і захисту енергооб'єктів, а також скоординували додаткову допомогу. Він зазначив, що Міністерство енергетики від початку року вже передало Дніпру та області 571,4 тонни устаткування.

"Завтра спрямуємо області ще 7 потужних дизельних генераторів, зокрема для потреб Дніпра. Важливо забезпечити безперебійну роботу об'єктів критичної інфраструктури в умовах вимушених відключень електропостачання. Також опрацюємо на Уряді виділення коштів ОВА для закупівлі дизелю", – додав він.

Крім того, на засіданні обговорили резервні схеми електропостачання, можливості оперативного перепідключення споживачів і перерозподілу навантаження, проте більшість цих питань розглядалися в закритому режимі. Окремо Шмигаль дав завдання прискорити встановлення та підключення газових установок у межах розвитку розподіленої генерації.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/13286