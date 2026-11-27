Сили оборони України розпочали бойове тестування лазерної зброї протиповітряної оборони "Тризуб 3000", яка застосовується для ураження ворожих ударних та розвідувальних безпілотників, повідомляє компанія Сelebra.tech у Facebook.

Як розповів у оприлюдненому відео командир першого підрозділу, якому довірили цю систему, з позивним "Рубін", військові вже близько тижня перебувають на бойовому чергуванні та працюють із комплексом удень і вночі за різних умов.

"Вітаю всіх українців з новою ерою протиповітряної оборони лазерного покоління. Це лазерна зброя "Тризуб 3000", яку зараз ми на бойових тестуємо. Ця зброя дає можливість знищувати всі швидкісні цілі, які недосяжні для звичайних видів зброї, саме в бойових умовах", – зазначив військовослужбовець.

За його словами, підрозділ полює передусім на ударні дрони типу "Шахед" і розвідувальні безпілотники. Командир додав, що працювати з реактивними "Шахедами" дещо складніше, однак бійці відпрацьовують протидію і їм. Сама система, за його описом, є майже автономною та автоматичною, а до складу розрахунку входять споттер і оператор.

Наразі військові фіксують і вивчають тактико-технічні характеристики застосування комплексу, щоб у майбутньому навчати та передавати досвід іншим підрозділам різних родів військ Збройних сил України.

"Це дуже перспективна зброя, яка може захищати не тільки на землі, але й у повітрі. Тому в перспективі, якщо масштабувати в рамках нашої держави, вона може дійсно захищати критичну інфраструктуру, захищати бійців на полі бою, позиції, ТЕЦ. Якби таких установок було побільше, поменше було б ворожих "Шахедів", а в подальшому – і ракет", – підсумував "Рубін".

Джерело: https://www.facebook.com/share/v/1FW8YMYYYL/?mibextid=wwXIfr