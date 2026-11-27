Сили оборони України за добу ліквідували 2262 окупантів, два танки, 11 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, дві РСЗВ, один засіб ППО, 1315 БпЛА, а також 658 авто та вісім одиниць спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у Телеграм.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.26 склали: особового складу – близько 1 648 161 (+2262) осіб, танків – 12 514 (+2), бойових броньованих машин – 26 003 (+11), артилерійських систем – 52 858 (+33), РСЗВ – 2 306 (+2), засоби ППО – 1 772 (+1), літаків – 456 (+0), гелікоптерів – 356 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 3 243 (+14), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 622 317 (+1315), крилаті ракети – 5 278 (+0), кораблі / катери – 36 (+0), підводні човни – 2 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 180 752 (+658), спеціальна техніка – 4 951 (+8)", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/43006