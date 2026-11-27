Лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі наразі не знайшли спільної позиції щодо виділення фінансової підтримки Україні у довгостроковому союзному бюджеті (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028-2034 роки, хоча окремі позитивні ознаки є, заявив у ніч на п'ятницю канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Згоди, як і раніше, немає. Однак є ознаки того, що дехто з тих, хто досі дещо вагається щодо фінансування допомоги Україні з бюджету ЄС, має ідеї щодо того, як це можна розподілити, як, можливо, також врахувати внутрішньополітичні потреби", – сказав він у перерві дискусії журналістам.

Мерц наголосив, що дотримується своєї позиції, що допомога Україні має надаватися за рахунок усього Європейського Союзу.

"Але про це нам ще доведеться поговорити сьогодні ввечері. Я також поговоритиму про це зараз з тими чи іншими особами. І, безперечно, нам доведеться повернутися до цього питання ще раз у грудні", – сказав канцлер Німеччини.

Він також привітав заяву президента США Дональда Трампа у четвер із закликом до Володимира Путіна припинити бойові дії.

Щодо надання Україні гарантій безпеки подібних статті 5 НАТО, Мерц нагадав, що "Коаліція охочих" погодила це з американцями, але говорити про те, як це конкретно виглядатиме, сьогодні ще занадто рано.

Президент Франції Емануель Макрон також заявив журналістам, що Франція підтримує виділення Україні фінансування у рамках європейського бюджету.

Він визнав, що Франція не є країною, яка виділила найбільше коштів зі свого національного бюджету Україні, бо у Франції було менше фінансових можливостей, ніж в інших, але вона компенсувала це значними зусиллями у сфері постачання озброєнь і підготовки військових, а також своєю здатністю виступати з політичними ініціативами – об'єднуючи різні сторони та гарантуючи, що допомога Україні залишається сталою.

"У цьому контексті вирішальне значення має підтримка з боку Європейського Союзу", – наголосив Макрон.

За його словами, продовжувати підтримку необхідно, тому що з початку 2025 року спостерігається відхід Сполучених Штатів і тому, що розв'язана Росією війна проти України безпосередньо стосується Європи і є екзистенційною для безпеки європейців.

"Якби ми покинули Україну, то поставили б під загрозу власну безпеку – у короткостроковій або середньостроковій перспективі. А з огляду на ситуацію в багатьох європейських країнах, стає зрозуміло, що йдеться, найімовірніше, саме про короткострокову перспективу", – вважає президент Франції.

"Як президент французького народу, можу сказати вам: те, що відбувається в Україні, стосується безпеки французів – як сьогодні, так і в майбутньому… Жодної наївності, жодної безвідповідальності", – наголосив Макрон на прохання прокоментувати, що ключові кандидати на президентських виборах, які відбудуться у Франції навесні 2027 року, заявляють про необхідність припинення фінансової підтримки Києва.

Макрон зауважив, що докладе всіх зусиль для досягнення домовленості щодо довгострокового бюджету ЄС на 2028-2034, але якщо цього не вдасться зробити у грудні, то наступний шанс з'явиться вже у другому півріччі 2027 року й є ймовірність, що бюджет не буле прийнято до 2028 року.

"Якщо під час грудневого засідання Європейської ради будуть виконані умови для укладення якісної угоди, ми її підпишемо. Але якщо цього не станеться, то, на мою думку, продовжувати цю дискусію далі неможливо – про що я вже чітко повідомив нашим колегам, – оскільки після 31 грудня я не матиму ані політичної, ані демократичної можливості відновлювати чи завершувати обговорення бюджету", – зазначив президент Франції.

За його словами, хоча технічна робота може тривати й протягом першого півріччя, офіційні переговори поновляться в другій половині 2027 року – і, безперечно, вже під значно більшим тиском, що навряд чи є найкращим сценарієм для Європи.

Коментуючи свою позицію у питанні MFF на 2028-2034, Макрон розкритикував компроміс щодо зменшення бюджету з EUR2 трлн до EUR 1,78 трлн на противагу канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, який пропонує ще скоротити його. На думку президента Франції, без великих державних інвестицій ЄС продовжить програвати конкуренцію США та Китаю. "Тож дозвольте чітко заявити: Франція не підтримує жодних подальших скорочень", – заявив Макрон.

Він також наголосив на принциповій позиції зберегти Спільну аграрну політику та EUR66,25 млрд фінансування в її рамках на користь Франції, а також дотримання принципу "європейської переваги" щодо третіх країн. На його думку, компромісу щодо розмірів бюджету можна досягти за рахунок відстрочки виплати боргу ЄС через ролловер та запровадженню "власних ресурсів" ЄС, наприклад, європейського податку на цифрові послуги вже з 1 січня 2028 року.

Джерело: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/media/video/I-298703

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/media/video/I-298702