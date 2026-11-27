Рим. 26 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА -- У Ватиканського саду на знак вшанування пам'яті Голодомору висадили та освятили подаровану Україною Папі Римському Папі Льву XIV та Святому Престолу калину.

Як повідомляється на сайті Ватикану, церемонія відбулася 26 листопада в присутності кардинала Державного секретаря П'єтро Пароліна (Pietro Parolin), який підтвердив відданість Ватикану справедливому та тривалому миру, а також нагадав про солідарність з українським народом.

На церемонії, яка стала частиною вшанування пам'яті Голодомору, були присутні представники дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі, представники церковних та ватиканських установ, а також делегація з України на чолі з третім президентом країни Віктором Ющенком, головою Наглядової ради Національного музею Голодомору-геноциду.

Всього під час церемонії були висаджені дві калини - перший кущ прибув із Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка в Києві. другий кущ привезли із собору Святої Софії в Римі, де він ріс після того, як його доставили до Італії із села Заздрість на Тернопільщині, рідного села патріарха Йосифа Сліпого.

Обряд благословення червоної калини провів кардинал Паролін.

На честь події за ініціативи посольства України при Святому Престолі та Суверенному Мальтійському Ордені Укрпошта випустила пам'ятну марку «Українська калина у Ватиканських садах». На марці зображено кущ червоної калини у два знакові моменти її річного циклу: під час цвітіння та в період дозрівання. На задньому плані зображено купол Собору Святого Петра та профілі вхідного порталу Casina Pio IV.

Джерело: https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2026-11/piantumazione-viburno-ucraino-giardini-vaticani.html