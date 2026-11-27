Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з в.о. міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Лівії Тагером Салемом Аль-Бауром щодо останніх подій біля узбережжя Лівії та в порту Бенгазі, повідомило Міністерство закордонних справ України в четвер ввечері.

Як зазначається у повідомленні відомства в Телеграмі у четвер ввечері, міністр пояснив співрозмовнику, що жодна з дій України ніколи не була спрямована проти Лівії чи лівійського народу – лише проти російських військових об'єктів, які РФ безпосередньо використовує у війні проти України. Сибіга також висловив жаль через ненавмисні наслідки та передав щирі співчуття лівійському народові.

"Ми не маємо наміру поширювати війну Росії проти України на Лівію чи будь-яку іншу країну. Ціную можливість прямого діалогу та відкритого обміну думками. Дякую лівійському колезі за змістовну розмову. Ми готові залишатися на зв'язку", – наголосив голова МЗС України.

Крім того, Сибіга підтвердив повну підтримку Україною суверенітету й територіальної цілісності Лівії, а також зусиль із возз'єднання країни.

"Україну з Лівією пов'язують давні дружні зв'язки. Ми поважаємо лівійський народ і готові поглиблювати двосторонні відносини. Сьогодні Україна також залишається надійним партнером і робить вагомий внесок у продовольчу безпеку Лівії, постачаючи зерно та інші продукти харчування. Ми прагнемо й надалі зміцнювати партнерство та розширювати співпрацю не лише в сферах охорони здоров'я і продовольчої безпеки, а й в економіці, торгівлі та політиці", – зазначив міністр.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/11187