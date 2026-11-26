Україна має інформацію про підготовку Росією нового масованого удару, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, оприлюдненому на сайті Офісу президента у четвер.

"Ми маємо, на жаль, інформацію про підготовку росіянами нового масованого удару. Цими днями, будь ласка, звертайте увагу на сигнали ракетної небезпеки. І в Росії хай знають: ми своє відновимо і Росії на кожен удар ми відповімо", – наголосив Зеленський.

Президент також відзначив роботу енергетиків і ремонтних бригад, які відновлюють електро- та теплопостачання після російських атак, зокрема в Дніпрі, Павлограді та інших громадах Дніпропетровщини, а також у Харківській, Одеській, Сумській, Донецькій і Миколаївській областях.

Крім того, глава держави повідомив, що за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини ця країна приєдналася до глобальної коаліції з повернення українських дітей, викрадених РФ, яка наразі налічує вже 54 держави. Водночас, за його словами, триває підготовка до наступного обміну полоненими.

"Працюємо, щоб повернути наших людей із російського полону: зараз готується наступний обмін. Сподіваємось, це буде значний обмін", – додав Зеленський.

Він також нагадав про активну роботу з міжнародними партнерами щодо постачання додаткових пакетів зброї та посилення захисту інфраструктури від різних типів дронів.

Джерело: https://president.gov.ua/news/mayemo-na-zhal-informaciyu-pro-pidgotovku-rosiyanami-novogo-107521