Україна веде роботу з партнерами в Європі та за її межами щодо постачання додаткових пакетів зброї, зокрема для захисту інфраструктури від різних типів безпілотників, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Важлива зараз триває робота з партнерами в Європі і не тільки для постачання в Україну додаткових пакетів зброї. Сьогодні говорив про це з міністром закордонних справ України, з командою Міністерства оборони. І були тут, в Києві, на зустрічі представники однієї з країн, яка нам зараз допомагає. Це саме захист інфраструктури – зокрема, від різних типів дронів", – написав він у Телеграмі у четвер ввечері.

За словами глави держави, команда Офісу президента, уряду та українські військові задіяні в тому, щоб максимально збільшити спроможності захисту.

"Розвідка дає чітку інформацію по пріоритетах, які ставить Росія. Відповідно ми будуємо нашу протидію. Дякую всім, хто нам допомагає", – додав Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/22000