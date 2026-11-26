У Фастівському районі Київської області під колесами пасажирського потяга сполученням Рахів – Київ загинула 62-річна місцева жителька, поліція розпочала досудове розслідування, повідомили у відомстві.

Як повідомляє поліція Київщини у четвер, повідомлення від чергової працівниці про загибель жінки в межах зупиночної платформи Мотовилівка надійшло 26 листопада.

"Правоохоронці попередньо встановили, що під колесами пасажирського потягу сполученням Рахів-Київ загинула 62-річна місцева жителька. Відомо, що вона переходила залізничні колії у невстановленому місці. Машиніст подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак уникнути трагедії не вдалося. Від отриманих травм громадянка померла на місці події", – йдеться у повідомленні поліції у телеграм-каналі.

Слідчі Фастівського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України.