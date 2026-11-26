Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" визначила Наталю Віннікову переможницею незалежного конкурсного відбору на посаду члена правління, відповідального за управління людським капіталом (Chief People Officer, CPO), повідомила компанія.

Згідно з її повідомленням на сайті у четвер, на посаді CPO Віннікова відповідатиме за розвиток сучасної системи управління персоналом та людського капіталу компанії, оцінювання результативності персоналу, формування корпоративної культури та зміцнення соціального партнерства.

Як зазначає "Енергоатом", Віннікова має приблизно 20 років професійного досвіду у сфері управління персоналом у провідних українських та міжнародних компаніях. Раніше вона очолювала HR-функції в НЕК "Укренерго", Укргазбанку, Eldorado та "Лантманнен Акса". Вказується, що Віннікова є випускницею освітніх програм бізнес-школи МІМ та Единбурзької бізнес-школи, а також продовжує професійну освіту у швейцарській бізнес-школі IMD.

"У процесі трансформації "Енергоатома" в сучасну, ефективно керовану та конкурентоспроможну на міжнародному рівні компанію атомної енергетики інвестиції в наших людей, посилення лідерських компетенцій і розвиток культури безпеки, доброчесності та відповідальності стануть фундаментом нашого успіху", – прокоментувала призначення голова НР компанії Руміна Велші, слвоа якої наводяться в повідомленні.

Компанія наголосила, що посилення функції управління людським капіталом є важливим елементом комплексної трансформації "Енергоатома", спрямованої на зміцнення інституційної спроможності компанії, підвищення ефективності управління та впровадження сучасних міжнародних стандартів корпоративного управління.

Як повідомлялося, 22 вересня 2026 року Наглядова рада "Енергоатома" припинила виконання Павлом Ковтонюком обов'язків голови та члена правління компанії та призначила тво голови правління Олександра Остаповця. Він досі очолює компанію, доки обраний у вересні переможцем конкурсного відбору на посаду голови правління (Chief Executive Officer, CEO) генеральний директор іншого великого державного підприємства – АТ "Укргазвидобування" Юрій Ткачук проходить необхідні для призначення процедури.

До правління також входить обраний за результатами проведеного наглядовою радою незалежного конкурсного відбору членом правління, директором з ядерної безпеки та експлуатації (Chief Nuclear Officer, CNO) НАЕК "Енергоатом" Павло Павлишин, який 16 жовтня офіційно приступив до роботи. Членом правління, фінансовим директором (Chief Financial Officer, CFO) "Енергоатома" є Антон Яковенко, який приступив до виконання обов'язків 26 жовтня.

Крім того, тво члена правління є головний інженер Рівненської АЕС Ігор Курінний.

Членом правління з правових (Chief Legal Officer, CLO) 14 жовтня обрано Альону Перепелицю, яка готується до вступу на посаду.

"Енергоатом" продовжує конкурсні відбори на посади члена правління з комерційних питань (Chief Commercial Officer, CCO), а також готується до оголошення конкурсного відбору на посаду генерального інспектора (Inspector General) – члена правління, відповідального за незалежний внутрішній нагляд у сфері ядерної та радіаційної безпеки.