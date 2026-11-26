Президент США Дональд Трамп опублікував власну версію спільної з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заяви за підсумком зустрічі у Мар-а-Лаґо (США), в якій закликав не лише РФ, але і Україну уникати дій, які можуть призвести до ескалації війни.

"Ми також докладно говорили, наскільки важливо, щоб Росія та Україна утримувалися від будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють війну, а також важливість досягнення мирного врегулювання війни якомога швидше!", – йдеться в тексті спільної заяви, яку Трамп опублікував у власній соцмережі Truth Social.

Версія спільної заяви, раніше опублікована на сайті НАТО, в цьому контексті згадки України не містить та сформульована так: "Ми також обговорили, наскільки важливо, щоб Росія утримувалася від будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють війну, а також важливість досягнення мирного врегулювання війни якомога швидше".

Також Трамп додав, що проінформував НАТО про "значний прогрес, якого досягають наші оборонні компанії на понад 20 нових об'єктах, що наразі перебувають на стадії будівництва" – цього в спільній заяві на сайті Альянсу нема. "Основна діяльність цих компаній зосереджена на виробництві систем "Патріот", THAAD, ракет "Томагавк" та багатьох нових видів озброєння – як наступального, так і оборонного – які ще не були представлені громадськості чи іншим країнам. Ніколи раніше Сполучені Штати не виробляли стільки військової техніки та боєприпасів, як зараз. Наші "запаси" незабаром будуть повними, і коли це станеться, наші союзники та партнери по всьому світу отримають від цього значну користь", – написав президент США.

Як повідомлялося, Трамп та Рютте закликали РФ уникати дій, які можуть призвести до ескалації війни в Україні. У спільній заяві за підсумками зустрічі у Флориді вони також повідомили, що обговорили питання війни в Ірані та збільшення витрат та інвестицій на оборону в Сполучених Штатах та в усьому НАТО.