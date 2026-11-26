Прем'єр-міністр України Сергій Корецький запросив Канаду долучитися внесками до Фонду страхування воєнних ризиків, який планується запустити в січні наступного 2027 року.

"Також розраховуємо, що Канада збільшить пакет пільгових кредитів Експортного агентства Канади EDC і відкриє для України FinDev Canada, канадську державну інституцію фінансування розвитку, яка інвестує в приватний бізнес", – написав Корецький в Телеграм у четвер за підсумками онлайн-виступу на 5-й бізнес-конференції Rebuild Ukraine у Торонто.

Він також повідомив, що запропонував запустити регулярний міністерський економічний діалог і закликав Канаду приєднатися до ініціативи "промисловий Рамштайн", щоб наростити товарообіг між країнами. "Пріоритетні напрями співпраці – енергетика, оборонна співпраця і критичні мінерали", – наголосив прем'єр.

За словами Корецького воєнні ризики сьогодні є головним бар'єром для інвесторів, а страхування і доступне фінансування дадуть канадському бізнесу інструменти, щоб розвивати проєкти в Україні.

Як повідомлялося, наразі офіційними учасниками проєкту "промРамштайн" є лише Україна та Німеччина. Проєкт було запущено разом з німецькою KfW через Національну установу розвитку (НУР) початковою угодою на EUR30 млн. Україна планує масштабувати "промисловий Рамштайн" із залученням міжнародного фінансування на EUR100 млн, для чого наразі проводить двосторонні переговори з міжнародними партерами. Серед потенційних партнерів в уряді називали Японію, Австрію, Нідерланди, Італію, Іспанію, Швейцарію, Швецію, Чехію, Корею, Францію.

"Українська компанія має знайти іноземного партнера з країни-постачальника обладнання, звернутися до Національного інституту розвитку, заяву буде оцінено на критерії відповідності, і вони отримують 30% грантового фінансування, а 70% фінансуватиметься спеціальною позикою", – розповів радник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа на Конференції з відновлення України (URC 2026) у червні поточного року.