Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району Запоріжжя в четвер зросла до чотирьох, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін.

"Кількість поранених зросла до 4 людей", – написав Семікін в Телеграм, не уточнивши їх стан.

Про зміну кількості загиблих не повідомляється.

Семікін також повідомив про часткове відновлення автомобільного руху греблею ДніпроГЕС – в напрямку з центра міста на правий берег Дніпра. Він був повністю перекритий в обох напрямках під час атаки на місто в четвер.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та одного постраждалого внаслідок російської атаки.