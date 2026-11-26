Посольство України в Польщі отримало від місцевої поліції офіційне підтвердження, що чоловіком, який 25 листопада вчинив самопідпал у центрі Варшави, є громадянин України.

Як повідомило дипломатичне представництво в четвер увечері, постраждалому невідкладно надали медичну допомогу. Наразі він перебуває у відділенні інтенсивної терапії у критичному стані з тяжкими опіками.

"(…) чоловік, який 25 листопада вчинив самопідпал у центрі Варшави, є громадянином України…Польська поліція з'ясовує обставини події, зокрема можливі мотиви вчинку, та перевіряє, чи могли сторонні особи бути причетними до події або вплинути на дії чоловіка", – зазначається в повідомленні, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Консули посольства тримають справу на особливому контролі, надають необхідну консульську допомогу та підтримують зв'язок із рідними постраждалого, польськими медиками й правоохоронцями.

Як повідомлялося, у середу Міністерство закордонних справ (МЗС) України інформувало, що врятований після самопідпалу у Варшаві чоловік, за попередніми даними консульського відділу посольства України в Польщі, з високим ступенем імовірності є громадянином України. Тоді у відомстві зазначили, що польська сторона проводить заходи для остаточного підтвердження його особи, а дипломати вже встановили контакт із матір'ю постраждалого.

Зі свого боку, польські медіа повідомляли, що інцидент стався ввечері 25 листопада поблизу Президентського палацу та будівлі Міністерства культури Польщі, а постраждалим є 22-річний громадянин України. Його українське громадянство в етері телеканалу TVP Info підтверджував польський сенатор і колишній міністр закордонних справ Ґжеґож Схетина з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі.