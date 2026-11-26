Кабінет міністрів доручив провести верифікації деяких реєстрових даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Згідно з постановою №1466 від 25 листопада, уряд, з метою забезпечення цілісності, повноти, достовірності реєстрових даних, доручив провести верифікацію інформації про громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років на підставі даних, що обробляються у: відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби, Єдиному державному демографічному реєстрі, Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Зокрема, Міграційна служба передасть Міністерству оборони такі дані відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби (у частині даних, переданих з реєстрів територіальних громад): реєстраційний номер облікової картки платника податків, реквізити паспорта громадянина України; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, прізвище, власне ім'я, по батькові, дата народження, місце народження, стать, адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), відомості про громадянство.

Також будуть передані дані Єдиного державного демографічного реєстру: реєстраційний номер облікової картки платника податків, реквізити закордонного паспорта громадянина України, відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, прізвище, власне ім'я, по батькові, дата народження, місце народження, стать, адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), відомості про громадянство, відцифрований образ обличчя особи.

В той же час Міністерству оборони доручено забезпечити проведення: верифікації на підставі даних, отриманих від Міграційної служби; актуалізації реєстрових даних шляхом внесення змін до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів автоматизованим або неавтоматизованим способом протягом 120 календарних днів після завершення верифікації.