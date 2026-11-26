Литва подала заявку на отримання додаткового пільгового кредиту в розмірі EUR1,442 млрд в рамках програми Євросоюзу SAFE (Security Action for Europe), повідомила в четвер пресслужба литовського Міноборони.

"Поряд із розвитком національної дивізії ми приділяємо особливу увагу протиповітряній обороні. Кошти, виділені в рамках першого етапу SAFE, спрямовуються на зміцнення дивізії, а другий етап стосується потреб протиповітряної оборони – у ньому визначено три пріоритетні напрями: комплексна протиповітряна оборона, безпілотники та системи протидії безпілотникам, а також боєприпаси", – заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас.

"Ми також плануємо спрямувати запитувані кошти на системи електромагнітної боротьби, радари, протитанкові міни та інші сучасні оборонні технології", – додав він.

Отримані кошти будуть використані для зміцнення обороноздатності Збройних сил Литви. Частина фінансування також може бути використана для задоволення оборонних потреб України, зазначено в пресрелізі.

У литовському військовому відомстві повідомляють, що загальний бюджет другого етапу SAFE становить EUR21,3 млрд.

Загальний фонд SAFE становить близько EUR150 млрд. Заявки також подали Бельгія, Болгарія, Угорщина, Греція, Іспанія, Італія, Латвія, Польща (найбільший бенефіціар програми, з бюджетом EUR43,7 млрд), Словаччина, Фінляндія, Франція, Чехія та Естонія.

Раніше в рамках SAFE Литві було надано кредит у розмірі EUR6,375 млрд, з яких країна вже отримала перший транш у розмірі EUR956 млн.

Програма оборонних позик Євросоюзу SAFE (Security Action for Europe) була започаткована під час головування Польщі в Раді ЄС за ініціативою польської сторони. Вона є частиною плану переозброєння Євросоюзу.