Правоохоронці затримали раніше судимого мешканця Могилів-Подільського (Вінницька обл.), який ввечері 22 листопада застрелив у Харкові майора ЗСУ.

"25 листопада його (фігуранта – ІФ-У) затримали у рідному місті", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Вбивство сталося вечері 22 листопада біля житлового будинку по вул. Олександри Єфименко. Невідомий застрелив 28-річного майора, який обіймав посаду начальника навчально-тренувального комплексу кафедри одного зі львівських військових вишів, а у Харкові перебував у службовому відрядженні разом із курсантами.

За даними слідства, нападник у балаклаві та темному одязі наблизився до військовослужбовця, який підійшов до під'їзду, тричі вистрелив йому в спину з пістолета Макарова і втік. Від отриманих поранень військовослужбовець помер на місці.

За даними слідства, це було замовне вбивство. Кілер отримав відповідні вказівки від невстановленої наразі особи, яка пообіцяла йому заплатити за це 15 тис.дол. Він погодився, приїхав до Харкова, забрав зброю зі схованки біля одного з ТЦ і виконав замовлення.

Затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів, на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

У суді прокурор клопотатиме щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство перевіряє версію щодо можливої координації вбивства російськими спецслужбами.