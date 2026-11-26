Кабінет міністрів збільшив посадові оклади головам обласних рад, Київської міської ради та іншим працівників апаратів органів виконавчої влади.

Згідно з постановою №1460 від 25 листопада, уряд вніс зміни до постанови "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

Зокрема, збільшені посадові оклади керівних працівників і спеціалістів апарату (секретаріату) обласних та Київської міської ради.

Так, оклад голів облрад і Київського міського голови збільшено з 30,3 тис. грн до 33,3 тис. грн, перших заступників – з 26,5 тис. грн до 29,1 тис. грн, заступників – з 23,7 тис. грн до 26 тис. грн. Також оклади збільшені всім іншим працівникам, зокрема спеціалісту – з 8,5 тис. грн до 9,4 тис. грн.

Крім того, передбачено збільшення посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних і районних у Києві рад. Зокрема, оклади голів рад збільшені з 19 тис.-24,3 тис. грн до 19 тис.-26,7 тис. грн.

Документом також передбачено збільшення посадових окладів: керівних працівників і спеціалістів апарату міських, селищних, сільських рад та їх виконавчих комітетів; керівних працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських, селищних, сільських рад; керівних працівників і спеціалістів апарату районних у містах (крім Києва) рад та їх виконавчих комітетів; керівних працівників і спеціалістів управлінь, відділів виконавчих органів районних у містах (крім Києва) рад.

Також встановлено, що з 1 січня 2027 року оклади посадових осіб місцевого самоврядування, які безпосередньо здійснюють свої повноваження на територіях можливих бойових дій або територіях активних бойових дій, до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, визначаються виходячи з чисельності населення на території відповідної територіальної громади станом на 1 січня 2022 року.