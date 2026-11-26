Президент України Володимир Зеленський звільнив Дарію Прокоф'єву-Янчиленко з посади керівника Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО).

Відповідне розпорядження №138/2026-рп оприлюднено на сайті глави держави у четвер.

Прокоф'єву-Янчиленко призначили керівницею Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО 16 листопада 2020 року розпорядженням президента №500/2020-рп.

Міжвідомчий центр забезпечує науково-аналітичний і прогнозний супровід діяльності РНБО у сфері боротьби з організованою злочинністю.