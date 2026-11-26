Україна 19 та 20 листопада екстрадувала до Німеччини та Туреччини двох іноземців, які перебували в міжнародному розшуку, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"До Німеччини передали чоловіка, який, за даними німецьких правоохоронців, діяв у складі злочинного угруповання, учасники якого ошукали потерпілих на понад 2 млн грн", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер.

У прокуратурі зазначають, що українські правоохоронці затримали іноземця у серпні 2026 року на Київщині. Раніше його вже затримували в країні наприкінці 2019 року, однак тоді екстрадиція не відбулася.

"До Туреччини екстрадували 44-річного громадянина цієї країни, якому за 18 обвинувальними вироками призначили загалом майже 65 років позбавлення волі", – інформують в Офіс генпрокурора.

Згідно з повідомленням, упродовж 2015-2021 рр. чоловік шахрайським шляхом заволодівав коштами громадян, незаконно використовував чужі банківські картки та здійснював фінансові операції без згоди власників рахунків. Від його дій постраждало щонайменше 20 осіб.

У прокуратурі уточнюють, що у червні 2026 року правоохоронці затримали іноземця під час спроби виїхати з України через пункт пропуску "Мамалига".

Офіс генпрокурора та Міністерство юстиції України ухвалили рішення про видачу цих іноземців за результатами екстрадиційних перевірок, які провели Київська та Чернівецька обласні прокуратури,

Екстрадиції забезпечили завдяки співпраці українських правоохоронних органів із компетентними органами Німеччини та Туреччини.