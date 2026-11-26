Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Мар-а-Лаго в середу ввечері обговорив низку тем та поінформував його про результати своїх переговорів із очільником Кремля Володимиром Путіним у Китаї.

"Для мене було честю зустрітися вчора ввечері в Мар-а-Лаго з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, де ми обговорили багато тем, і я поінформував його про результати моїх переговорів із президентом Путіним", – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social у четвер.

За словами американського лідера, під час зустрічей із Путіним у Китаї він присвятив багато часу тому, щоб висловити бажання щодо припинення будь-якої військової агресії проти територій по всій Європі. Трамп також висловив сподівання на якнайшвидше досягнення угоди між Росією та Україною.

"Я справді вірю, що це цілком реально – щомісяця гинуть тисячі людей, це справжня КРОВОПРОЛИТТЯ – і це стане великою заслугою для всіх!" – наголосив президент США.