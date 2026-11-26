Президент України Володимир Зеленський вручив орден Свободи дружині почесного президента Національного університету "Києво-Могилянська академія" В'ячеслава Брюховецького Ларисі.

"Сьогодні вручив орден Свободи Ларисі Брюховецькій – дружині В'ячеслава Брюховецького. З ним вчора тисячі українців попрощалися біля головного корпусу Києво-Могилянської академії", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент зазначив, що Україна пам'ятатиме внесок Брюховецького у відродження Києво-Могилянської академії, розвиток держави та виховання молодих поколінь українців, а також його громадянську позицію.

Герой України, літературознавець, педагог, журналіст і громадський діяч, один із засновників Народного Руху України та ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький помер 12 листопада у віці 79 років.

16 листопада Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи посмертно почесного президента Національного університету "Києво-Могилянська академія" В'ячеслава Брюховецького.