Колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) очолив 42-гу окрему бригаду морської піхоти.

Відповідну інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За інформацією поінформованого джерела в Генштабі, Кротевич сам висловив бажання повернутися на військову службу, долучитися до Збройних сил України та спрямувати свої зусилля на напрямок, який має виклики і потребує посилення з огляду на поточну ситуацію. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підтримав це бажання, і саме цей підрозділ було обрано спільно.

За словами співрозмовника агентства, Кротевич отримав можливість формувати власну команду. Разом з колишнім командиром батальйону 47-ї бригади "Маґура" Олександром Ширшиним вони звернулися до головкома з пропозицією призначити Олександра Ширшина начальником штабу бригади. Цю пропозицію також погодили.

"Таке посилення має, спираючись на традиції морської піхоти, зміцнити підрозділ і сам напрям", – зазначило джерело.

42 окрему бригаду морської піхоти створили в серпні 2026 року шляхом трансформації 144 окремої механізованої бригади. Входить до Військово-морських сил Збройних сил України у складі 30 корпусу морської піхоти.

Богдан Кротевич – підполковник, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Відомий своєю участю в обороні Маріуполя, перебуванням у російському полоні, а також гучною публічною критикою вищого військового керівництва. 26 лютого 2025 року Кротевич офіційно залишив посаду начальника штабу "Азову" та завершив службу в Силах оборони.

У червні 2024 року Кротевич подав офіційну заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР) із вимогою розслідувати дії тодішнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерала Юрія Содоля. Кротевич публічно звинуватив генерала у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні, що, за його словами, призвело до втрат територій та загибелі більшої кількості українських військових, ніж від дій будь-якого російського генерала (зокрема йшлося про оборону Маріуполя та операцію в Кринках). 24 червня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Содоля з посади.

Також Кротевич відкрито закликав до відставки тодішнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Як повідомлялося, у травні 2025 року Олександр Ширшин подав рапорт про звільнення з посади командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", публічно звинувативши військове командування у "безглуздих" рішеннях та невиправданих втратах особового складу на Курському напрямку. Наступного дня у Генеральному штабі ЗСУ заявили про створення робочої комісії для перевірки викладених фактів та аналізу відданих наказів.

У серпні 2026 року в Харкові правоохоронці під час зупинки автомобіля Ширшина, який на той момент обіймав посаду офіцера управління 16-го корпусу ЗСУ, виявили згорток із рослинною речовиною, схожою на наркотичну. Сам військовослужбовець заперечив будь-яку причетність до вживання чи збуту наркотиків. Згодом, 9 вересня, Офіс генерального прокурора оголосив про підозру трьом колишнім правоохоронцям – чинним бійцям одного з окремих штурмових полків. Слідство встановило, що фігуранти стежили за офіцером, незаконно проникли до його авто та підкинули заборонену речовину.