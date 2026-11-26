Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) заявляє, що наказ Міністерства культури з переліком релігійних організацій із керівним центром у державі-агресорі, які мають зазначати у своїй назві належність до структури іноземної релігійної організації, чинний.

"У зв'язку з поширенням окремими релігійними організаціями інформації про те, що Верховний Суд нібито скасував обов'язок для релігійних організацій із керівним центром у державі-агресорі зазначати у своїй назві належність до структури іноземної релігійної організації, ДЕСС зазначає, що така інформація не відповідає дійсності. Постанова Верховного Суду не скасовує наказ Міністерства культури України від 25.01.2019 № 37 "Про затвердження релігієзнавчої експертизи щодо встановлення переліку релігійних організацій (об'єднань), які підпадають під дію норм частини сьомої та восьмої статті 12 закону "Про свободу совісті та релігійні організації", – ідеться в повідомленні Служби.

У ДЕСС нагадали, що на підставі цього наказу релігійні організації, включені до зведеної таблиці організацій, які підпадають під дію відповідних норм закону, були поінформовані про необхідність внести зміни до своїх статутів у частині найменування та подати їх на реєстрацію в установленому законом порядку.

Водночас 17 листопада Верховний Суд скасував рішення Київського окружного адміністративного суду від 15 травня 2023 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 2 листопада 2023 року у справі за позовами Київської Митрополії УПЦ (МП) та Почаївської Свято-Успенської лаври до Мінкультури.

Таким чином, справу направлено на новий розгляд до Київського окружного адміністративного суду.

"Отже, Верховний Суд не ухвалив рішення про скасування наказу Міністерства культури України №37 чи про скасування передбаченого законом обов'язку щодо перейменування релігійних організацій. До ухвалення нового судового рішення, яке набере законної сили, зазначений наказ та вимога щодо приведення найменувань релігійних організацій у відповідність до законодавства залишаються чинними", – констатували в Держетнополітики.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 грудня 2018 року ухвалила закон, що зобов'язує УПЦ (МП) у своїй назві зазначити приналежність до Російської православної церкви. 22 грудня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Документ передбачає, що релігійна організація, яка входить до структури релігійної організації з центром у державі, що вчинила військову агресію проти України та тимчасово окупувала її територію, зобов'язана в назві відображати приналежність до такого центру за межами країни. Вона буде зобов'язана у своїй статутній назві повністю зазначати назву тієї організації, частиною якої вона є і центр якої розташований за межами України, з допустимим додаванням слів "в Україні".

Згодом у січні 2019 року Мінкультури здійснило релігієзнавчу експертизу та оприлюднило наказ з переліком релігійних організацій, які мають внести зміни до своєї назви та статуту, зазначивши серед них і УПЦ (МП).

В УПЦ (МП) заявили, що вони не підпадають під закон, який зобов'язує релігійні організації зазначати в назві свій релігійний центр, якщо такий розташований у країні-агресорі. Згідно з позицією УПЦ (МП), їхній адміністративний центр розташований не в Москві, а в Києві, а зв'язок із Москвою у них лише духовний.

22 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив заяву Київської митрополії УПЦ (МП) про забезпечення позову у справі про скасування наказу Мінкультури України, згідно з яким Київська митрополія УПЦ (МП) має внести зміни у свою назву.

Згодом Мінкультури подало апеляцію на це рішення суду. Але 22 липня рішення Окружного адмінсуду було підтверджено постановою Шостого апеляційного адміністративного суду.

Із лютого 2020 року справа про конституційність перейменування релігійних організацій перебуває на розгляді Конституційного Суду. У грудні 2022 року Конституційний Суд визнав конституційними зміни до статті 12 закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", які зобов'язують релігійні організації повністю відображати належність до релігійного об'єднання, керівний центр якого розташований за межами України. В УПЦ (МП) на це заперечили будь-які законні підстави для перейменування церкви.