Президент України Володимир Зеленський подякував американським партнерам у День подяки за підтримку України та заявив, що українці прагнуть завершити війну й роблять усе можливе для досягнення миру.

"Те, чого сьогодні хочуть українці, є саме тим, чого хоче будь-яка нормальна нація, будь-яка нормальна родина: мати змогу зібратися разом у мирі, без атак, без небезпеки, просто відчути тепло від того, що поруч твої рідні, відсвяткувати успіхи своїх дітей, подякувати батькам. Мільйони наших людей сьогодні не можуть цього зробити через цю жорстоку російську війну. І ми хочемо закінчити цю війну та робимо все, що можемо, аби це сталося", – сказав Зеленський у зверненні, опублікованому у соцмережі Х у четвер.

Президент наголосив, що вірить, що одного дня це станеться, "буде мир".

"Україна збереже свою незалежність, і я сподіваюся, що зможу подякувати за це у Вашингтоні, округ Колумбія, і сказати, що так, лише разом з Америкою свобода справді може себе захистити", – додав він.

Президент України побажав США щасливого Дня подяки.