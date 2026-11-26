Авіація угруповання військ "Південь" у взаємодії з 7 корпусом Десантно-штурмових військ завдали авіаудару по пункту накопичення ворога в окупованому місті Гуляйполе Запорізької області.

"Локація – напівзруйнована цегляна будівля у центрі міста, розташована майже за 10 км від лінії бойового зіткнення. Її 127-а мотострілецька дивізія 5 загальновійськової армії рф використовувала одночасно і складом, і місцем збору малих піхотних груп. У результаті спільної операції, противник зазнав втрат серед особового складу та техніки. Знищені до 20 осіб противника, антени зв'язку, запаси боєприпасів і провізії, мотоцикли й НРК", – повідомляється в телеграм-каналі 7 корпусу ДШВ в четвер.

В повідомленні зазначається, що рішенню про нанесення удару передував детальний аналіз дій противника біля локації та всередині самої будівлі – переміщення особового складу та техніки. Також, за отриманою інформацією, цей пункт накопичення російські підрозділи використовували для розвитку подальших наступальних дій у північно-західному напрямку від Гуляйполя.

Як повідомляється в телеграм-каналі УГ "Південь", минулої доби на гуляйпільському напрямку фронгту було відбито вісім атак загарбників в районі Білогір'я та у бік населених пунктів Нове Запоріжжя та Гуляйпільське. У свою чергу окупанти у всій операційній зоні УГ "Південь" протягом минулої доби завдали 20 авіаційних ударів по прифронтових населених пунктах із застосуванням 106 коригованих авіаційних бомб. "Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворожі втрати склали: 269 окупантів та 105 одиниць озброєння та військової техніки", – йдеться в повідомленні.