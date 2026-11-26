Понад 28 млн грн отримали від Українського Червоного Хреста (УЧХ) 18 прифронтових громад на відновлення критичної інфраструктури.

"У прифронтових громадах Миколаївської, Харківської та Чернігівської областей триває реалізація 18 проєктів, спрямованих на відновлення критичної інфраструктури та забезпечення життєво важливих послуг для населення в межах програми групових грошових переказів для зміцнення стійкості громад", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у департаменті комунікацій та мобілізації ресурсів УЧХ у четвер.

Усі 18 громад уже отримали перший транш на загальну суму понад 23 млн грн. П'ять громад, які виконали необхідні умови та освоїли першу частину фінансування, отримали другий транш на загальну суму понад 5 млн грн.

Решта громад перейдуть до наступного етапу фінансування після належного освоєння коштів першого траншу.

Громади спрямовують кошти на обладнання та матеріали, які допомагають забезпечити безперебійну роботу критично важливих об'єктів. Так, Городнянська громада на Чернігівщині ввела в експлуатацію систему резервного живлення (інвертор потужністю 25 кВт і 40 акумуляторів) для міської лікарні, що допоможе закладу продовжувати роботу під час перебоїв з електропостачанням. Куцурубська громада у Миколаївській області встановила нову водонапірну башту Рожновського для посилення системи водопостачання. У Богодухівської громаді на Харківщині змонтовано та готується до запуску обладнання для забезпечення безперебійного водопостачання.

В інших громадах тривають монтажні роботи та підготовка об'єктів до введення в експлуатацію. Зокрема, встановлюють сонячні електростанції для забезпечення роботи об'єктів водопостачання, монтують обладнання для підвищення енергетичної автономності закладів освіти, замінюють водонапірні башти та ремонтують покрівлі. Закупівлі обладнання здійснюються через систему Prozorro. Окремі громади також залучають власні ресурси для співфінансування ініціатив.

Програма групових грошових переказів для зміцнення стійкості прифронтових громад реалізується Українським Червоним Хрестом за підтримки уряду США в межах проєкту "Допомога у реагуванні на національні кризи, гуманітарні операції та зміцнення стійкості (ANCHOR-UA)".