Командувач Сухопутних військ Збройних сил України бригадний генерал Святослав Заїць відвідав пункт управління 425-го окремого штурмового полку "Скеля", повідомила пресслужба Сухопутних військ у телеграм-каналі в четвер.

Разом із командиром полку Дмитром Семенюком та офіцерами управління він обговорив оперативну обстановку, дії противника та підбив підсумки роботи підрозділу. Заїць ознайомився з організацією роботи управління полку й батальйонів, поспілкувався з військовими, а також відзначив високий рівень управління боєм і підготовку штурмовиків на полігонах.

"Підготовка штурмовиків і злагоджена робота командирів доповнюють одна одну. На полігоні воїни відпрацьовують спільні дії, а під час виконання завдань від командирів залежить, наскільки узгоджено діятимуть підрозділи. Від обох складових залежить і збереження життя військовослужбовців", – йдеться в повідомленні.