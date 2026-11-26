Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен дозволив Силам оборони придбати для використання в армії у шведської компанії BAE Systems Hagglunds AB 160 бойових машин піхоти CV9035 Mk IV Nordic Edition.

"Придбання відбудеться в рамках спільної закупівлі Фінляндії, Швеції, Норвегії, Литви та Нідерландів, при цьому Швеція відіграватиме роль провідної країни", – повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

"Це найважливіша окрема ініціатива щодо зміцнення сухопутних військ, ми вже певний час проводимо переговори про створення коаліції з закупівель. Ми зміцнюємо національну сухопутну оборону Фінляндії й водночас залучаємо інші країни НАТО до збільшення інвестицій у сухопутну оборону. Ця спільна закупівля значно підвищить можливості сухопутної оборони всього північного регіону НАТО. Вона також забезпечить заощадження коштів і безпеку постачань, оскільки більша кількість країн використовуватиме одне й те саме обладнання", – наводяться в повідомленні слова Гякканена.

Закупівля є частиною проєкту "Бойова машина 2030" у рамках фінської програми розвитку бойових систем сухопутної оборони, зазначає Міноборони.

"Нові бойові машини можуть ефективно діяти в умовах сучасної загрози, а також, наприклад, боротися з безпілотниками. Закупівля значно підвищить вогневу потужність і мобільність піхоти. Водночас застаріле обладнання, яке виводиться з експлуатації, буде замінено значно досконалішими бойовими машинами", – зазначив Гяккянен.

Фінський контракт на закупівлю передбачає 160 бойових машин, запасні частини до них, спеціальні інструменти та випробувальне обладнання, технічну документацію, а також навчання експлуатації та ліцензії. Крім того, до контракту включено додаткове положення про можливу закупівлю 100 бойових машин та запасних частин.

Загальний обсяг фінансування проєкту "Бойові машини піхоти 2030" становить EUR2,835 євро. Контракт на перший пакет із 160 машин визначено за базовою ціною EUR1,955 млрд (ПДВ 0%). Закупівля частково фінансуватиметься за рахунок коштів програми SAFE ЄС на 2029-2030 роки, виділених для забезпечення спільних оборонних закупівель, зазначає Міноборони.

Як повідомляли раніше фінські медіа, нові бойові машини мають замінити близько 100 застарілих радянських БМП, що перебували на озброєнні Сил оборони.