Запропонований США механізм затвердження гарантій безпеки для України може призвести до значних затримок із завершенням війни, водночас американські переговорники пропонували Києву відмовитися від територій Донбасу в обмін на членство в НАТО, інформують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Запропонований США процес затвердження гарантій безпеки України призведе до затримки та цілком може перешкодити отриманню такого захисту. Україна може поступитися контролем над Донбасом в обмін на повне членство в НАТО або заморозити поточну лінію фронту в обмін на гарантії безпеки як два можливі сценарії для вирішення війни в Україні", – пояснили в ISW.

За оцінкою аналітиків, запропонований механізм передбачає узгодження спільної рамки гарантій безпеки для України між Конгресом США та Росією. Зокрема, Києву спочатку доведеться дочекатися, поки Вашингтон і Москва узгодять спільне бачення того, які саме гарантії безпеки можуть бути надані Україні. Крім того, необхідно буде досягти європейської угоди про безпеку, яка враховуватиме інтереси всіх європейських держав.

"Процес досягнення згоди Конгресом США та Росії щодо однакової рамки гарантій безпеки України, а також європейської угоди про безпеку, яка задовольнятиме інтереси всіх європейських держав, дуже ймовірно призведе до значних затримок у затвердженні будь-яких гарантій безпеки для України і може виявитися неможливим для виконання", – додали в Інституті вивчення війни.

В ISW нагадали, що представники Кремля неодноразово вимагали виведення українських військ із підконтрольних Києву територій Донбасу, називаючи це однією з передумов мирних переговорів.