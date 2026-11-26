Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко повідомив, що російський дрон влучив у головний корпус Харківського авіаційного інституту (ХАІ), постраждав музей університету, загиблих немає.

"Сьогодні російський дрон влучив у головний корпус Харківського авіаційного інституту. Удар припав на музей університету на третьому поверсі. Пожежа виникла на двох поверхах. Постраждали четверо працівників ХАІ. Усіх доправили до лікарні. Загиблих в університеті немає", – написав Бутенко в мережі Facebook.

Міністр наголосив, що удар по навчальному корпусу – злочин і черговий прояв російського терору проти цивільних.

"Під ударами знову українські заклади освіти. Такі атаки загрожують життю людей, які щодня приходять до університетів навчатися й працювати… Бажаю колегам із ХАІ якнайшвидшого одужання. Команда університету оцінює пошкодження й підраховує збитки. МОН на зв'язку з керівництвом ХАІ", – додав він.

Як повідомлялося, 21 жовтня через російську атаку зазнали пошкоджень щонайменше три університети в Києві, Умані і Кременчуці. Зокрема, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського і Київський національний університет будівництва і архітектури.

13 жовтня Рівненський державний гуманітарний університет постраждав від російського обстрілу.

Внаслідок удару БПЛА по будівлі Національної академії наук 28 вересня спалахнула пожежа на верхніх поверхах. Відомо про двох загиблих.

21 вересня Запорізький національний університет і Сумський державний університет постраждали від російського обстрілу.

2 вересня РФ завдала удару по Національному університету харчових технологій у центрі Києва.