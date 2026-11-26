В Україну повернули тіла 250 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

"На щиті: за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 250 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих", – йдеться у повідомленні Коордштабу в Телеграмі у четвер.