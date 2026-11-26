Генеральний штаб Збройних сил України та Міністерство оборони повідомили про ураження за одну ніч аеродрому "Мариновка" і ЛВДС "Субханкулово" – нафтової станції "Транснефти" за понад 1 тис. км від кордону.

"Ніч на 26 листопада видалася для армії РФ довгою і гарячою. Сили оборони України одночасно уразили два важливі об'єкти противника, на Волзі та в Башкортостані", йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що ракетні війська вдарили по аеродрому "Мариновка" у Волгоградській області з БРК "Нептун" ВМС ЗС України. Там базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34, з яких окупанти скидають керовані авіабомби на українські міста та позиції наших воїнів. Результати удару та ступінь пошкоджень інфраструктури уточнюються.

Українські засоби ураження дістали і Башкортостан. Зафіксовано влучання по території лінійної виробничо-диспетчерської станції "Субханкулово". Це вузол "Транснефти", через який перекачують нафту із Західного Сибіру та Башкортостану. Підтверджено ураження резервуара, на території станції спалахнула пожежа.

ЛВДС "Субханкулово" —це один із головних нафтових вузлів, через який щороку проходять до 90 млн т вуглеводнів. Станція розташована на стику Башкортостану й Татарстану за 1200 км від лінії боєзіткнення.

Аеродром "Мариновка" (Волгоградська обл.) – тилова база розвідників Су-24МР і бомбардувальників Су-34. На аеродромі дислокується 11-й змішаний авіаційний полк Південного військового округу рф.