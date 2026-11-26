Четверо поліцейських, які виконували службові обов'язки, загинули на Запоріжжі внаслідок російського удару, повідомила Національна поліція.

"На Запоріжжі внаслідок російського удару загинули четверо поліцейських, які виконували службові обов'язки. Усі вони – слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Запорізької області", – йдеться у повідомленні поліції у четвер у Телеграмі.

Повідомляється, що троє поліцейських загинули на місці, за життя їхнього керівника лікарі боролися понад добу, проте врятувати його не вдалося.