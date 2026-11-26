Росія завершує підготовку до нового масованого удару, згідно даних розвідки, його мішенями будуть енергетика, логістика й об'єкти життєзабезпечення у населених пунктах України, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами селектору.

"На жаль, зараз росіяни вже завершують підготовку до нового масованого удару, і, за даними розвідки, мішенями знов будуть енергетика та логістика, об'єкти життєзабезпечення у містах і громадах. Очікую на доповідь МЗС України за результатами комунікації з партнерами щодо постачання ППО. Перехоплювачі для "петріотів" та "насамсів" – це ключове завдання", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

За словами президента, росіяни продовжують бити по підстанціях, по повітряних енерголініях та всій мережі постачання електрики в Україні.

"Ситуація станом на цей день особливо складна в Дніпрі, в Дніпровському районі області, також у Павлограді. Усі необхідні сили для ремонтів задіяні. Відзначу роботу ще в Одесі та області, на Харківщині, в Конотопі та загалом на Сумщині. Важливо, що резервне обладнання є, ремонтні бригади фахові і робота триває 24/7", – зазначив він.

Також Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на фронті, передусім в Костянтинівці та навколо міста.

Глава держави додав, що були визначені спеціальні завдання для військ, які обороняють цей напрямок, і вони мають бути повністю реалізовані.

"Готуємо й нові санкційні рішення проти російських підприємств та осіб, які задіяні у виробництві їхньої балістики. Будемо синхронізувати кроки з партнерами", – повідомив президент.