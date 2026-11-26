Військова контррозвідка Служби безпеки України ліквідувала корупційну схему при використанні бюджетних коштів на відновлення оперативних аеродромів української армії.

"За результатами комплексних заходів у Києві викрито у хабарництві керівника одного з управлінь Командування логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ. Встановлено, що за гроші посадовець завчасно передавав постачальнику інсайдерську інформацію про заплановані закупівлі, допомагав формувати умови під цю компанію та сприяв укладенню й виконанню договорів поставки комплектуючих для обслуговування аеродромів", – повідомляє пресслужба СБУ.

Як встановило слідство, неправомірну вигоду фігурант одержував від керівника компанії-постачальника з Київщини, яка за його сприяння перемогла в закупівлях на суму майже 5,5 млн гривень. За домовленістю з підприємцем посадовець сподівався одержати "відкат" у розмірі 7,5% від вищезазначеної загальної суми.

Співробітники СБУ завчасно викрили злочинний механізм і затримали обох фігурантів "на гарячому" під час передачі частини хабаря.

Під час обшуків за місцями проживання та служби посадовця, а також у його службовому автомобілі, було виявлено мобільні телефони, готівку та чорнову документацію із доказами незаконної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили про підозру обом затриманим відповідно до вчинених злочинів за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.