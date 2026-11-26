Армія окупантів встановила антирекорд усієї війни і за 25 днів втратила 55 629 військовослужбовців, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Такої кількості втрат за місяць окупанти ще не мали за всю повномасштабну війну. І до кінця листопада ще п'ять днів.

Попередній рекорд належав жовтню 2026 року, коли ворог втратив 54 400 осіб. Листопад перевершив його достроково, тож підсумкова цифра буде ще вищою", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що у середньому ворог щодоби втрачає понад 2 200 військових, тобто близько 93 щогодини.

"За цими цифрами стоїть щоденна робота українських воїнів на всіх напрямках. Піхотинці, артилеристи, оператори безпілотних систем, десантники, льотчики та інші зривають штурми, знищують живу силу й техніку противника та змушують росію платити дедалі вищу ціну за свою збройну агресію", – додали у ЗСУ.