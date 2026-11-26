Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) оголосила перерву в розгляді апеляційних скарг на запобіжний захід підозрюваному у справі "Карфаген-2" колишньому першому заступника начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генералу Сергію Дуці до 12.00 8 грудня.

На засіданні в четвер колегія суддів оголосила апеляційні скарги сторін і розпочала слухати виступи захисту. Дука був присутній на засіданні. Раніше ВАКС обрав Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави в 65 млн грн, в той час як прокуратура просила заставу в 100 млн грн. 13 листопада за Дуку було внесено повну суму застави і в той же день він вийшов із СІЗО.

Захисник Олег Мироненко у своєму виступі навів доводи, викладені в апеляційній скарзі, та заперечив позиції прокурора.

Він наголосив, що його клієнт виконує обов'язки, покладені на нього судом першої інстанції, в той час прокурор просить погіршити умови підозрюваного, збільшивши зокрема суму застави як альтернативи триманню під вартою до 100 млн грн.

За словами захисника, Дука не збирається тікати, тому ризики, наведені прокурором у скарзі, малоймовірні. "Застави на визначену суму достатньо", – зазначив він. В той же час Мироненко наголосив, що розмір визначеної застави в 65 млн грн є не співмірним із майновим станом Дуки та його родичів.

Також адвокат наголосив, що обов'язок не відлучатися за межи Києва та області не дозволяє Дуці виконувати його військові обов'язки в СБУ, які залишається у нього не зважаючи на звільнення із посади.

Говорячи про обов'язок носити електронний засіб контролю (браслет), захисник наголосив, шо ворог полює на кадрових офіцерів СБУ, тому застосування такого засобу контролю становить ризик життю та здоров'ю Дуки.

"Людині повідомили про підозру в участі у злочинній організації. Жодних фактів корупційної діяльності, отримання коштів, вчинення злочинів прокурором не наведено, доказів не наведено. І прокурор просить взяти знову взяти під варту і до 100 млн грн підвищити заставу", – зауважив захисник.

Згідно тексту поданої стороною обвинувачення апеляції, Дуці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 255 КК. За версією слідства він, займаючи керівну посаду в СБУ, забезпечував захист керівника злочинної організації, сприяв знаттю арештів з активів та попереджав про загрозу викриття мережі кол-центрів.

Засідання в четвер проходило у відкритому режимі.

Трансляція засідання велася на ютюб-каналі АП ВАКС.

Після переправи у засіданні, згідно процедури, із промовами щодо апеляції виступлять інші захисники, підозрюваний, а також сторона обвинувачення (прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури).

Як повідомлялося, антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед підозрюваних у справі: вже звільнений з посади перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука, "Акім" (ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтеративою застави в 65 млн грн, які станом на ранок 13 листопада вже внесено), Олександр Дем'янчук,"Консультант" – заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області (ВАКС узяв його під варту без альтернативи застави), перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимир Ценов,"Прайс" (його ВАКС взяв під варту із альтернативою застави в 15 млн грн), Віталій Рибалко, відомий як "Боксер" (ВАКС узяв під варту без права внесення застави).

В оприлюдненому антикорупційними органами відеоролику із матеріалами НСРД зазначається, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", керівник наркокартелю "Хімпром", громадянин РФ "Мексиканець", підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

"Акім" – високопосадовець СБУ, генерал-майор, котрий забезпечував захист від уваги своїх колег", – йдеться у відеоролику НАБУ.