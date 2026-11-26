Київрада на засіданні в четвер, 26 листопада, розгляне питання про присвоєння звань Почесного громадянина та Почесного захисника Києва, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Київрада має сьогодні розглянути питання про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Києва" семи людям. Двом із них – посмертно. Та вперше присвоїти відзнаку "Почесний захисник міста Києва", яку ми запровадили нещодавно, п'яти захисникам столиці. Двом із них – теж посмертно", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що Київ шанує своїх захисників та тих, хто працює на розвиток Києва й України.