Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив рішення щодо забезпечення збереження та державної підтримки музейних, бібліотечних, наукових і природничих фондів та колекцій закладів вищої освіти України.

"Комітет звернув увагу на необхідність системного державного підходу до збереження унікальних колекцій, які перебувають у структурі університетів, зокрема тих, що розташовані у прифронтових регіонах або зазнали пошкоджень унаслідок російської збройної агресії. Йдеться не лише про музейні експонати та бібліотечні зібрання, а й про наукові та природничі колекції, які мають значну культурну, історичну та наукову цінність", – йдеться в повідомленні Комітету.

Зокрема, за дорученням Кабінету міністрів України Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством культури України, іншими органами виконавчої влади та із залученням державних закладів вищої освіти мають провести загальнодержавне обстеження та узагальнення інформації про музеї, наукові бібліотеки та інші структурні підрозділи закладів вищої освіти України, у яких зберігаються унікальні музейні, бібліотечні, наукові та природничі фонди і колекції.

Йдеться про визначення їх правового та охоронного статусу, стану збереженості, потреб у фінансуванні та першочергових заходів із захисту і збереження в умовах воєнного стану.

Далі за результатами обстеження очікується підготовка узгоджених пропозицій уряду щодо запровадження комплексного механізму державної підтримки таких об'єктів, визначення її пріоритетів, критеріїв надання та можливих джерел фінансування.

Крім того, планується утворення міжвідомчої робочої групи Міносвіти спільно з Мінкультури та Міністерством фінансів із залученням представників інших органів державної влади, закладів вищої освіти, наукових установ, фахових організацій та експертного середовища для напрацювання комплексного підходу до фінансування, утримання, охорони, збереження, відновлення та розвитку музейних, бібліотечних, наукових і природничих фондів та колекцій, що закріплені за закладами вищої освіти України, з урахуванням їхньої наукової та культурної цінності, стану збереженості та потреб у державній підтримці.

В Комітеті зазначили, що результатом міжвідомчої робочої групи має стати запровадження сталого механізму державної підтримки музеїв, наукових бібліотек, які опікуються суб'єктами наукової, природничої і культурної спадщини та перебувають у структурі державних вишів, зокрема шляхом передбачення окремої бюджетної програми, цільових видатків у межах наявних бюджетних програм або вдосконалення механізму фінансування університетів, із визначенням прозорих критеріїв надання підтримки та врахуванням витрат на збереження унікальних фондів і колекцій.