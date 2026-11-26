Станом на четвер, 26 листопада, 1 048 працівників Центру екстреної медицини столиці отримали перші доплати, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Рішення про додаткові виплати працівникам бригад екстреної медичної допомоги – за роботу під час обстрілів та на місцях ворожих атак – Київрада ухвалила нещодавно. Столиця першою в Україні запровадила такі виплати. І ми продовжимо підтримувати наших медиків. Зокрема, тих, хто рятує життя і здоров'я киян, ризикуючи власним життям", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Він додав, що місто виділило також кошти і вже відбуваються процедури придбання зимового одягу для працівників екстреної медицини Києва.

"Медики виїжджають на місця уражень, рятують людей і нерідко самі опиняються під повторними обстрілами. Екстрена меддопомога сьогодні є однією з ключових рятувальних служб столиці", – наголосив мер.