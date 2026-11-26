Київська рада на засіданні в четвер, 26 листопада, має розглянути зміни до бюджету столиці на 2026 рік та зміни до Програми соціально-економічного розвитку Києва, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Також ми повинні ухвалити зміни до Програми Цивільного захисту столиці. На цей рік та два наступних. У них передбачені й кошти райдержадміністраціям міста на встановлення мобільних укриттів", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Крім того, додав мер, запланований розгляд земельних питань, які давно потребують вирішення.